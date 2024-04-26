Türk Hava Yolları'ndan dünya rekoru! En çok yolcu taşıyan hava yolu şirketi oldu

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en çok noktasına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olma rekorunun yanına bir de, 2023 yılında en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketi olma ünvanını ekledi.THY tarafından yayımlanan 2023 yılı yolcu verilerine göre, yıllık yolcu sayısını yüzde 16,1 artıran THY, bir yıl içerisinde 83,4 milyon yolcu taşıdı.İç hatlarda yüzde 19,1 artış sergileyen THY, dış hatlarda ise yüzde 14,4 yolcu artışı sağladı.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.