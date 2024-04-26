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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 26.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandıİl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.