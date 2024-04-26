ABD'de şok istifa! Kritik görevdeki isim İsrail'e desteğe böyle isyan etti

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım politikasına ABD'den "tam destek" gelirken; ülkede şok bir istifa yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığında Ağustos 2022'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü olan Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına tepki göstererek görevini bıraktı.

Soykırımcı Devlet İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilere yönelik uyguladığı zulüm dünya halklarının tepkisini çekerken, ülke yönetimleri ise aksi biçimde vahşete destek veriyor.ABD'de kritik görevde bulunan Hala Rharrit ise yaşananlara isyan ederek istifa etti.Al Arabiya'nın haberine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından paylaştığı iletide, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 18 yıldır çalıştığını belirtti.Rharrit, 'ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkarak nisanda istifa ettim. Silahlar değil diplomasi. Barışın ve birliğin gücü olun.' ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasına dair haberleri gördüğünü ancak kişisel bir mesele hakkında konuşmayacağını belirtti.