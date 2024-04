Türkiye sapık öğretmeni konuşuyor: WhatsApp’taki iğrenç mesajlar ortaya çıktı!

Konya'da bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi S.D., 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K.'nin ocak ayından itibaren kendisine 'WhatsApp' ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Soruşturma kapsamında S.D.'nin alınan ifadesinde, ''M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı. Bana 'Ne yapıyorsun prenses, ders mi çalışıyorsun?' gibi şeyler yazıyordu. Hocanın, başka öğrencilere mesaj yazdığını duymadım. Bana özel olduğunu söyledi. Bir ay önce M.K hoca, bana 'Hoca lafını kaldırsak mı?' dedi. Ben, öğretmen öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim; ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu. Ona evli olduğunu, böyle bir şey olmayacağını yazdım. O da bunun engel olamayacağını yazdı'' dedi.S.D., öğretmeni M.K.'nin, kendisinin haberi olmadan sıranın üstünde duran kalemliğine bin TL ile ceketinin cebine içinde gümüş kolye, küpe ve yüzük bulunun takı seti kutusu koyduğunu, durumu fark ettikten sonra da her iki hediyeyi de iade ettiğini söyledi. Öğretmeni M.K.'nin, kendisini erkek öğrencilerin yanında gördüğünde kızıp tepki gösterdiğini belirten S.D., daha önce arabasıyla eve bırakınken M.K.'nin öpmeye çalıştığını, son olarak da okulda merdivenlerde arkadaşıyla sohbet ederken, yanından geçerken eliyle dokunduğunu iddia etti.S.D.'nin 'WhatsApp' ile sosyal medya hesabına M.K. tarafından gönderilen cinsel içerikli mesajlar da savcılığa delil olarak sunuldu.S.D.'nin ifadesinin ardından M.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.K., ifadesinde, okulun ilk dönemi öğrencisi S.D.'nin babasıyla birlikte yanına geldiğini, babasının başka bir ilde çalıştığını ve kızına göz kulak olmasını istediğini söylediğini belirtti. M.K. ifadesinde, 'İlk dönem içerisinde okulda bulunduğum bir anda yanıma gelerek, annesinin kendisini alamayacağını ve parkta taciz amaçlı kendisini bekleyen erkeklerin olduğunu, bu nedenle kendilerini araçla eve bırakmamı istedi. Ben de başka arkadaşının olup olmadığını sordum. Bir süre sonra İ. adlı öğrenci yanımıza geldi. Kendilerini aracıma bindirdim. S.D., araçta yanıma oturdu. İ. adlı öğrenci de arka kısma oturdu. Bahsettiğim bu olay dışında S.D., aracıma binmedi. S.D.'ye herhangi bir şekilde kolye hediye etmedim. 2024 yılının ramazan ayı içerisinde okulda bulunduğum bir dönemde teneffüs esnasında S.D.'nin sınıfına girerek şahsın kalemliğinin içerisine rencide olmaması için gizli bir şekilde bin TL fitre parası bıraktım. S.D., babasının başka bir ilde yaşadığını söylemişti. Bu nedenle tamamen yardım amaçlı olarak kendisinin kalemliğine bu şekilde para bıraktım. 17 Nisan benim doğum günümdür. 17 Nisan 2024 günü S.D., yanıma arkadaşı R. ile birlikte gelerek doğum günümü kutladı ve ardından bir kutu verdi. Kendisine hediyesini alamayacağımı, ücretini verebileceğimi söyledim. Zaten zamanım olmaması nedeniyle söz konusu kutuyu dolaba koydum. İçerisine halen de bakmış değilim'' diye konuştu.M.K., mesajlarla ilgili olarak da 'Instagram hesabımda S.D. de eklidir. Kendisi beni eklemişti. S.D., kendisinin hesabında ara ara erkek bir şahsın fotoğrafını paylaşıyordu. Fotoğrafta 'karıcım, kocacım' yazıyordu. Ben de bu erkek şahsın profilini incelediğimde kendisinin şiddet yanlısı olduğunu, silahlı resimlerinin olduğunu fark ettim. Ben de bunun üzerine 16.04.2024 günü okulda S.D.'ye 'pis bir yere düşmüşsün, nereye götüreceği belli değil, başın belaya girer, ailene de söyleyeceğim, okul disiplin kuruluna da bildireceğim' dedim. Bu esnada yanımızda kimse yoktu. Zaten özel bir konu olması nedeniyle bu hususu kendisine baş başa okul bahçesinde söyledim. Ben kesinlikle S.D.'nin kalçasına dokunmadım. Kendisini öpmedim. S.D. ile ara ara Instagram üzerinden yazışıyorduk. Bu konuşmalar hal hatır sorma ve derslerin gidişatı hakkındaydı. Özel bir konuşmamız olmuyordu. Öğretmen öğrenci ilişkisi çerçevesinde bir konuşmamız vardı'' ifadelerini kullandı.M.K., öğrencisi S.D.'yi erkek arkadaşıyla uygunsuz bir şekilde görüp, uyarmasından sonra erkek arkadaşının yönlendirmesiyle kendisine iftira attıklarını savundu. M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettiş görevlendirip soruşturma başlatırken, M.K. da açığa aldı.Soruşma kapsamında tanık olarak dinlenen aynı sınıftaki öğrencilerden biri, S.D.'nin yaklaşık bir ay önce kolye, yüzük ve küpeden oluşan gümüş takımını gösterip, öğretmen M.K.'nin kendisine alıp, ceketinin cebine koyduğunu anlattığını söyledi. Aynı öğrenci, öğretmenleri M.K.'nin sınıfa gelerek S.D.'nin kalemliğini sorduğunu ve daha sonra S.D., ile öğretmenin yanına gidip kalemliği teslim aldıklarında içinde bin TL'nin olduğunu, bir sonraki teneffüste ise gümüş takı ve parayı iade etmek için öğretmenin yanına gittiklerini anlattı. Aynı öğrenci, öğretmen M.K.'nin S.D.'yi evine bırakırken aynı araçta kendisinin de olduğunu, öğretmeninin, S.D.'yi yanağından öptüğünü öne sürdü.İfadelerine başvurulan diğer iki öğrenci ise öğretmenleri M.K.'nin başka öğrencilere de iltifatlarda bulunduğunu, ancak S.D.'ye daha fazla iltifat yaptığını söyledi.Kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten anne N.D., gözaltına alınan öğretmen M.K.'nin polis merkezinde ifade verirken, kızına tehdit içeren mesajlar gönderdiğini belirtti. N.D., ''Bu olay ocak ayında başladı. Önce öğretmen, öğrencisine nasıl yaklaşırsa o şekilde yaklaşmış. Biz öğretmenle tanışmıştık, 'hoca kızı gibi seviyor' diye düşündük. Bir defasında, 'Ben de aynı tarafa gidiyorum' diye eve bırakmış ve kızımı öpmeye çalışmış. Kızım uzak durmaya çalışınca da cinsel mesajlar göndermiş. Okulda da el hareketiyle cinsel istismarda bulununca, kızım durumu bize söyledi. Bizde gerekeni yapıp, savcılığa ve okul idaresine şikayette bulunduk'' dedi.Yaşananlar nedeniyle kızının ruh sağlığının bozulduğunu belirten N.D., ''Önce çok sakindi. Şimdi çok agresif, bir şey söylediğimizde, bir şeyleri alıp atıyor. Küçük kızıma hırçın davranıyor. Bu olaylardan sonra okula gideceği zaman 'Ben okula gitmesem olmaz mı?' diye gitmek istemedi. Ben de çeşitli telkinlerle gönderdim. O öğretmenin en ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu.