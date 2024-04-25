İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak ve sahte ilaç operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan büyük miktarda sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi.
İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan yüklü miktarda sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi. Alerji testi, botoks, dolgu malzemesi, kanser ve diyabet hastalıklarında kullanılan ilaçlarının da aralarında bulunduğu tıbbi ürünler emniyette sergilenirken, yakalanan şüphelilerin 9'u tutuklandı.