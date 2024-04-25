Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Piyasalar bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın politika faiz kararına odaklandı. Altın yatırımcıları 25 Nisan gününde f aiz kararından dolayı altın fiyatlarının nasıl etkileneceğini araştırıyor. Peki 25 Nisan gününe altın nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?