Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Piyasalar bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın politika faiz kararına odaklandı. Altın yatırımcıları 25 Nisan gününde f aiz kararından dolayı altın fiyatlarının nasıl etkileneceğini araştırıyor. Peki 25 Nisan gününe altın nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıklayacağı politika faizinden dolayı merak konusu oldu. Yatırımcılar altının 25 Nisan Perşembe gününe nasıl başladığını araştırıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
2.434,98
2.435,33
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
2.434,98
2.435,33
YARIM ALTIN NE KADAR?
8.199,00
8.442,00
TAM ALTIN NE KADAR?
16.297,00
16.554,00
GRAM ALTIN NE KADAR?
2.434,98
2.435,33
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
2.434,98
2.435,33
YARIM ALTIN NE KADAR?
8.199,00
8.442,00
TAM ALTIN NE KADAR?
16.297,00
16.554,00