FETÖ 'KISKAÇ'a alındı! Mülakatta 'kodlama' oyunu yapıp haşhaşileri askeri okullara sokan 13 şüpheli paket

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "KISKAÇ-13" olarak adlandırılan operasyonlarda örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı. Şüphelilerin örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-13' operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.Yerlikaya, 'FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle' ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkan detaylar şu şekilde;İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'KISKAÇ-13' operasyonunda şüpheli eski askeri öğrencilerin:Örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları,Haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi.