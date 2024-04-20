MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'