MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'