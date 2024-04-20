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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Ekleme: 20.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiIrak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.'

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi