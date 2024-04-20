İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesi makamına geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip küfür ettiler. DEM Parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur'daki mazbata töreni sırasında hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakılmış, DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırılmıştı.Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve 'Barış Anneleri ' ismini verdiği kadınlar katıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.' dedi.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşımızın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde yaşanan skandallar bunlarla sınırlı kalmamıştı. Diyarbakır'daki Türk Bayrağı'nın kaldırılmasından birkaç gün önce Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve DEM Partili meclis üyeleri arasında saygı duruşu ile İstiklal Marşı tartışması yaşanmıştı.AK Parti Grubu adına Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebine Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde böyle bir madde yok diyerek kabul etmemişti.Daha sonra AK Partili üyeler ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okurken DEM Partili üyelerin yerlerinde oturup ayağa kalkmamalarına ise tepki gösterdiler.Çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek istediler. DEM Partililerin ayağa kalkmamasını çekenlerin ise telefonları Ahmet Türk'ün bazı akrabaları tarafından zorla ellerinden alınarak silindi.Bu arada aynı durumun Savur ilçesinde yaşandığı ve AK Partililerin ayağa kalkarak okuduğu İstiklal Marşında DEM Partili bazı meclis üyelerinin ise yerinde oturuyor olmaları dikkat çekti.Öte yandan aynı durumun geçen dönem de yaşandığı ancak çıkan tartışma sonrasında Ahmet Türk ve beraberindeki meclis üyeleri ayağa kalkarak hem saygı duruşunda bulunmuş hem de istiklal marşını okumuşlardı.