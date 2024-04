Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Valisi’nden flaş açıklama

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün yaşanan toprak kaymasının ardından çevrede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.Öte yandan Bahadır Sokak'ta yaşanan toprak kayması, vatandaşların cep telefonu kamerasınca iki farklı açıdan kaydedildi.Toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan oto sanayi esnafı tarafından çekilen görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi yer aldı.Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu.Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor. Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zakir Cezayiroğlu, evinde oturan kiracısının da tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:'Buranın sorunu bir, iki, üç aylık değil. On senelik mevzu. Burası bayağı dik, uçurum. Burası aslında kayalık. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Yıldıztabya Futbol Sahası'nı boşalttılar, birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar, diye düşünüyoruz.'Yarın olay yerine bakılacağını aktaran Cezayiroğlu, 'Çok mağdur insan var. Aşağıda evleri yıkılanlar var. Aşağısı dik bir bayır. Antalya falezleri gibi. Yokuş falan değil. Çok büyük çalışma yapmaları lazım önlem almaları için.' diye konuştu.Cezayiroğlu, evlerin oturulacak durumda olmadığını da sözlerine ekledi.Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 30'a yükselmiştir.Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaşımızız otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır' ifadelerine yer verildi.Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Şuan itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bugün ve yarın kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak kalıcı bir şekilde evlerine çıkartacağız. Her hangi bir can kaybımız ya da yaralımız yok' dedi.Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaş, otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, hasar alan binaların durumu hakkında bilgi almak için olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki incelemelerin ardından Vali Gül, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toprak kaymasının meydana geldiği alan ise dron ile görüntülendi.İncelemelerin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Burası riskli alan olarak ilan edilmiş. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Tek katlı evler var. Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması neticesinde zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse muhtemel toprak kaymalarından etkilenmesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Şuan itibariyle 30 ev boşaltıldı.Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Vatandaşlar otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi.Evlerde yaşayanların kiracı ya da ev sahibi olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz. Bugün ve yarın kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak kalıcı bir şekilde evlerine çıkartacağız. Her hangi bir can kaybımız yada yaralımız yok.Burada vatandaşlarımızın muhtemel bir can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için, Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın koordinesinde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla birlikte bir organizasyon yaptık.Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazide. Şuana kadar bu bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Burada daha önce tespit edilen riskli yapı olarak kayıtlarda olan, normalde taşınması ve yıkılması gereken, şimdiye kadarda hak sahipleri ile belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar var. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli olduğu için taşınıp yıkılması lazım' şeklinde konuştu.