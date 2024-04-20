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Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı

Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savrulurken, içerisinde bulunan sürücü ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 20.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandıÇanakkale’den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine seyir halinde olan Temel Tuman idaresindeki otomobil, kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, taklalar atarak yol kenarına savruldu.

Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, ağır yaralanan sürücü Temel Tuman, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı

Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı

Temel Tuman burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tuman, dün Umurbey beldesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

Çanakkale'de korkunç kaza: Havada takla atan araç parçalandı