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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda sefer yapılamıyor. Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

Ekleme: 17.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdüMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.


T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

Yolculardan Hasan Şahin yaptığı açıklamada, raylarda oluşan çatlağa ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, 'Çapa'dan beri yürüyorum. 15-20 dakikadır yürüyorum. Astım hastasıyım zaten. Yaş da ileri.' ifadelerini kullandı.


T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

Başka bir yolcu da Çapa'dan Yusufpaşa'ya yürüdüğünü, işe yetişmek için koşuşturduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.


T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

Metro İstanbul, arızadan yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı paylaşımda, sefer yapılamayan Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiğini duyurdu.