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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 17.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi' ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü