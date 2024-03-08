Başkan Erdoğan, Zelenski ile ortak basın toplantısında duyurdu: Barış için ev sahipliğine hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Başkan Erdoğan'dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı. Görüşme 20.45 sıralarında sona erdi. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, Tahıl Koridoru Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşme sonrası, Başkan Erdoğan ve Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Sayın Zelenski'yi misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntıları şekilde ele aldık.İSTANBUL'DA KURULAN 'MÜZAKERE MASASI' VURGUSUStratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı.'BARIŞ İÇİN EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ'Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları etraflıca ele aldık. İkili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar ticaret hedefi için gayretlerimizi arttırmak konusunda mutabık kaldık.ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMALARUkrayna Devlet Başkanı Zelenski ise şöyle konuştu:Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.