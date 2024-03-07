Altın için Powell rüzgarı esti! Altın gram fiyatı yeni rekorunu gördü

Altın fiyatları güne yeni rekorları görerek başladı. Dün Fed Başkanı faiz indirimi için "bu yılın bir noktasında" ifadelerini kullanması sonrası piyasalar pozitif seyretti. Ons altın ilk defa 2150 dolar seviyesi üzerine çıkarken altın gram fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerini test etti. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...