Altın için Powell rüzgarı esti! Altın gram fiyatı yeni rekorunu gördü
Altın fiyatları güne yeni rekorları görerek başladı. Dün Fed Başkanı faiz indirimi için "bu yılın bir noktasında" ifadelerini kullanması sonrası piyasalar pozitif seyretti. Ons altın ilk defa 2150 dolar seviyesi üzerine çıkarken altın gram fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerini test etti. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...
Altın fiyatlarında Fed Başkanı Powell rüzgarı esti. Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalar pozitif seyrederek ons altın 2150 dolar üstüne çıktı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı iç piyasada 2200 TL seviyesi üstüne çıktı. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izledi.
ALTIN YENİ REKORUNA İMZA ATTI
Fed açıklamaları sonrası ons altın ilk defa 2150 dolar seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.204,38
SATIŞ(TL) 2.204,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 3.752,00
SATIŞ(TL) 3.837,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 15.027,00
SATIŞ(TL) 15.576,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 2.153,29
SATIŞ(USD) 2.153,58
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ(TL) 2.089,99
SATIŞ(TL) 2.135,75