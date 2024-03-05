Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesi sürüyor.Hain örgüt mensuplarının devlet kurumlarından temizlenmesinin yanında suça karışanların da cezalandırılması için çalışmalar derinleştiriliyor.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri'nde yapılanan ve KPSS'deki usulsüzlüklere karışan toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütünün KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.