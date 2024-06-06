CHP'li başkandan torpilli atama! Kayınbiraderini atadı: 'Kimseye sormam!'

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı, kazanan belediye başkanları göreve başladı.CHP'nin kazandığı belediyelerde ise peş peşe akraba atamaları yapılıyor.İstanbul'dan Bursa'ya Bursa'dan ise İzmir'e kadar neredeyse tüm CHP'li belediyeler, akrana ataması gerçekleştirdi.Bunun son örneği ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı.Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amca oğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise bu soruyu yanıtlarken 'Nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok' dedi.Yanıtının devamında ise kendi ağzı ile hangi akrabasını işe aldığını açıkladı.Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yanıtın devamında ise ne kızının ne kız kardeşinin ne de oğlunun belediye çalışmadığını söyleyerek böyle bir şeyi kendisinin de istemediğini belirtti.Özer, bu cümlelerin ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını söyledi.Neden kayınbiraderinin belediye çalıştığını ise 'Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da.' diye konuştu.