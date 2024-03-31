İYİ Part komple dağıldı! Akşener'i istifaya davet ettiler

Türkiye seçimini yaptı..Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklardan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.Sandıklardan birçok parti için sürpriz başarılar çıkarken bir o kadar da başarısız olan partiler de var.An itibariyle Türkiye genelinde yüzde ,3,46 oranında oy alan İyi Parti'de ilk istifa geldi.İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 'Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var' dedi.Genel Başkan Meral Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.