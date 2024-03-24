Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK, üniversite eğitimlerini yurtdışında okuyacak öğrencilere YKS puan şartı ve başarı sırası barajı olan bölümler için de YKS barajı getirdi. Aynı zamanda seçilen üniversitenin de YÖK'ün tanıdığı sıralama kuruluşları listesinde yer alması istendi. Getirilen şartlar, yurtdışında okumayı zorlaştırıyor.Sabah'ın haberine göre YÖK kaynakları, 'Maddi imkânları iyi olan öğrenciler sınava hiç girmeden yurtdışında üniversite okuduktan sonra dönüp çalışma izni alabiliyor. Ancak YKS'ye hazırlanan, neredeyse 2 yıl boyunca bu yolda ter döken öğrencilere haksızlık oluyordu' dedi.Lise eğitimini Türkiye'de tamamlayan, YKS Kılavuzu'na göre tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, eczacılık gibi başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurtdışında okumayı planlayanlara YKS'de başarı sırası barajına ulaşma şartı getirildi., yurtdışında öğrenim görecek öğrencilere, dünya sıralamasında ilk 400 sıralamasında olan üniversitelerden diploma alırlarsa denklik verecek. İlk 1000 sıralamasında olan üniversitelerden mezun olanlar ise yeterlilik sınavına girip başarılı olurlarsa diplomalarına denklik alabilecekler.ARWU, QS World Rankings, CWTS, Times Higher Education.Yurtdışındaki ilgili üniversiteye kayıt yaptıracağı yılda YKS'ye girmeyen, girdiği halde ilgili program için aranan başarı diliminde bulunmayan adayların denklik başvuruları reddedilecek. Başarı sırası barajı olan bölümlerde asgari sıralama için ilgili yılın YÖK Atlas'ta yer alan sıralamalarına bakılacak.Yapılan değişiklikler halihazırda yurtdışında okuyan öğrencileri kapsamıyor.YÖK bu öğrencilere 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuru hakkı tanıdı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklama 'Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurtdışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek' denildi.Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.