Bahçeli-Özel görüşmesi sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. İki lider arasında saat 12.00'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin kavga arenası olmadığını belirterek, 'Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.' ifadelerini kullandı.CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan Özgür Özel'in ziyareti için 'siyaset yumuşama dönemine girdi' mesajı vermişti.