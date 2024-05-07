Bahçeli-Özel görüşmesi sona erdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi. İki lider arasındaki saat 12.00'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. İki lider arasında saat 12.00'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor.
'SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin kavga arenası olmadığını belirterek, 'Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.' ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan Özgür Özel'in ziyareti için 'siyaset yumuşama dönemine girdi' mesajı vermişti.