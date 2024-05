Bakan Göktaş duyurdu! 15 Mayıs'ta eylem planını kamuoyu ile paylaşacağız

Bakan Göktaş Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.Bir gazetecinin 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nda da sunumunu yaptığı belge ve 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planını 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını belirtti.Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın ailenin ve toplumun her bir bireyinin huzur, mutluluk ve refahını önceleyen politika ve hizmetleri uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, 'Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli' diye konuştu.Bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:'Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor.'Türkiye için ilk defa 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarının BM tarafından 'Uluslararası Aile Günü' ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024'ün BM Uluslararası Aile Yılının 30'uncu yıl dönümü olduğunu aktardı.Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ı da içine alan Aile Haftası'nda ise 'Ailemiz İstikbalimiz' anlayışıyla ailenin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler planladıklarını kaydetti.Türk Devletleri Teşkilatının son yıllardaki uygulamalarıyla bölgesel iş birliğinin dikkat çeken bir örneği haline geldiğini de belirten Göktaş, 'Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için iş birliğinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.