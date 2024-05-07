İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

İşgalci İsrail güçleri, Gazze saldırısının son ayağını da resmen başlattı. Gazze soykırımında İsrail'i durdurmak için ateşkes görüşmeleri sürerken gece saatlerinde Kahire'den önemli bir haber gelmişti. Kahire hükümeti, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti.Ateşkesin sağlanması konusunda olumlu haberler beklenirken İsrail'den akılalmaz bir hamle geldi. İsrail ordusu, Filistin halkına 'son güvenli bölge' olarak işaret ettikleri Refah sınır kentine operasyon başlattı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.Bölgeden gelen bir diğer son dakika haberine göre ise İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.İsrail ordusu, 401'inci Zırhlı Tugayı'nın bu sabah Refah Geçişi'nin Gazze tarafını ele geçirdiğini doğruladı. Mısır ile olan geçişin, Givati Tugayı tarafından bir gecede düzenlenen saldırıda ayrı olarak ele geçirilen Doğu Refah'taki Salah ad-Din yolu ile bağlantısı artık kesilmiş durumda.İsrail'in Refah sınır kapısını ele geçirmesinden dakikalar sonra ordudan yeni bir açıklama geldi. Sivillerin dünyayla son bağlantısı olan, son işgalle birlikte artık yardımların nasıl ulaşacağı büyük bir soru işareti haline gelen Refah sınır kapısını ele geçirmelerinin bahanesi olarak bir kez daha Hamas gösterildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah sınır kapısının ele geçirilmesinin neden olarak sınır kapısının kontrolünün Hamas'ta olduğu, bu nedenle operasyon düzenlediği ifadeleri kullanıldı.Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.