Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 6°C, 24°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 14°C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 15°C, 28°CAz bulutlu ve açıkUŞAK 7°C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA 16°C, 25°CAz bulutlu ve açıkBURDUR 8°C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA 7°C, 22°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP 12°C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluTOKAT 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKARS 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA 6°C, 21°CParçalı bulutluVAN 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 24°CParçalı bulutlu