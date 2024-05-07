Ehliyet alacakalar dikkat! Sınavsız ehliyet vaadiyle tuzağa düşürdüler

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde nehliyet sınavına girecek olan ve araba kullanma hayali bulunan vatandaşlar dolandırıcıların radarına girdi.Sosyal medya hespları züerinden dolandırıcıların, 'sınavsız ehliyet' vaadiyle sahte fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kişilere tuzak kurup ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı.Dolandırıcılar yaptıkları paylaşımda, ‘E-devletinize düşecek, kapınıza ehliyet belgeniz gelecek' yazarak kişileri ağına düşürmeye çalıştı.Konuyla ilgili ise, ''Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkan Vekili Ramazan Ceylan, “Her sektörde olduğu gibi sürücü kursu sektöründe de dolandırıcılar artık sosyal medyada sınavsız ehliyet, hızlı ehliyet buna benzer cümlelerle vatandaşları mağdur ediyor. Yüksek bedellerle kayıt almaya, ‘sizi sınavsız veya çok kolay bir şekilde geçireceğiz' diye vatandaşı kandırmaya yönelik paylaşımları biz de görüyoruz, takip ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.Sınavsız ehliyet sahibi olunamayacağını ve direksiyon sınavlarına katılmanın zorunlu olduğunu belirten Ramazan Ceylan, ''Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olsunlar. Çünkü sınavsız ehliyet sahibi olamazsınız. Mecburen bu yasal prosedür gereği, elektronik sınav, akabinde direksiyon eğitim ve direksiyon sınavına katılmak zorundasınız. Eğer ki size birileri kolay yoldan ehliyet almayı vaat ediyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Kesinlikle vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara veya bu tür şeylere itibar etmemesi, bir para ödemesi yapmaması gerekir” dedi.Ehliyet sınavına girmeden trafiğe çıkılmasının büyük tehlikeler doğurabileceğini belirten Ramazan Ceylan, “Herhangi bir eğitim almadan, derslere katılmadan ehliyet sahibi olsanız bile, bilgi eksikliğinden dolayı trafik kazalarına sebep olabilirsiniz. Yani bir levhanın anlamını bilmiyorsanız, örneğin sollama levhasını gördüğünüzde ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğini bilmezseniz bir kazaya sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla tabii ki sürücü adaylarımızın derslere katılması gerekir. Bilgilerini taze tutması gerekir” ifade etti.Dolandırıcılar ise vatandaşları E-Devlet'ten onaylı ehliyetiniz hazır diyerek kadnırdıkları ancak sahte görüntülerle yeni gibi görünen fotoğrafları yayınladıkları öğrenildi.Vatandaşların bu gibi konulara çok çabuk inandığını belirten Ramazan Ceylan, ''Diyorlar ki ‘E-Devlet'e işlendi, paranızı gönderebilirsiniz, E-Devlet onaylı' diyorlar. Başlangıçta vatandaşımız da buna inanıyor. Yani ehliyet almak isteyen bir vatandaşımıza orada bir sahte video görüntüsü gönderiyorlar. Bununla ilgili vatandaşlarımız zaman zaman bize soruyorlar. İncelediğimizde, 'kendi E-devletine gir' diye yönlendiriyoruz ama kendisinin bulamadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.