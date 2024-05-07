Yer: Bodrum! Akdeniz foku gece kulübünde

Bodrum’da gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren bir gece kulübünün iskelesinin önüne önceki gece Akdeniz foku geldi.Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü. Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.