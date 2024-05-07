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Yer: Bodrum! Akdeniz foku gece kulübünde

Bodrum’da gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ekleme: 7.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 7.05.2024 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Yer: Bodrum! Akdeniz foku gece kulübünde
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren bir gece kulübünün iskelesinin önüne önceki gece Akdeniz foku geldi.

Yer: Bodrum! Akdeniz foku gece kulübünde

Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü. Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yer: Bodrum! Akdeniz foku gece kulübünde

Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.