Bir Türk daha uzaya çıkıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Tuva Cihangir Atasever'in uzaya çıkış tarihini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:3 dakikaya yakın zaman sürecek serbest düşme fazında mikro yerçekimi ortamında metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere kadar 7 deney icra etmek mümkün olacak. Astronotumuz Atasever tarafından gerçekleştirilecek olan deneylerin bilim insanlarımızın yürüttüğü araştırmalara önemli kazanımlar getireceğinden şüphe duymuyoruz.En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Atasever'in uzay deneyi gerçekleştirmesi imkanını ortaya çıkardı.Hayata geçirdiğimiz he bir yatırımın ülkemize vatandaşlarımıza en ileri düzey fayda sağlaması için titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz.Yörünge altı araştırma uçuşunun ardından hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.Milli uzay programımız kapsamında Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracak, uzay sanayiini geliştirecek 2035'te 1.8 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız. Fırlatma roketleri geliştirme projemize devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma, ticarileştirme imkanı bulacağız.TEKNOFEST'i düzenlemeye devam edecek, roket ve uydu yarışmalarımızla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağını güçlendireceğiz.'Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor.