CHP Genel Başkanı Özel, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, bugün saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Türkiye siyasette yumuşama dönemine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.Daha sonrasında Başkan Erdoğan ve Özgür Özel, 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken 'Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz' dedi.Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi 'Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı' olarak tanımladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Başkan Erdoğan'ın 'Talimat verdim' ifadelerini kullandığı iddialarına ilişkin soru üzerine Özel, 'İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz.' ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti:Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, 'Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım.' değerlendirmesinde bulundu.CHP Genel Başkanı Özel, Başkan Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise 'Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır.' yanıtını verdi.Özgür Özel, 'parti içinde karışıklık olduğu' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirerek, 'Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz.' ifadelerini kullandı.