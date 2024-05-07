CHP’li Başkanın mumu çabuk söndü! İşte skandal akraba atamasının belgesi

Bursa'da akrabalarını Büyükşehir Belediyesinde makam sahibi yapan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yalanı ortaya çıktı. Yeğeni Furkan Bozbey'i Büyükşehir şirketlerinden biri olan BURKENT'in başına getiren Mustafa Bozbey, katıldığı bir televizyon programında, "Böyle bir şeyi düşündük ama hayata geçirmedik" demişti. Oysa Furkan Bozbey'in BURKENT'in başına atandığı o toplantının tutanağı ortaya çıktı.

Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba atamalarına öz yeğeni Furkan Bozbey ile devam etmişti.Kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına yeğenini getiren Mustafa Bozbey, kamuoyunda geniş Yankı bulan ve tepki toplayan haberlerin ardından bir televizyon programına bağlanmış ve akraba atamasını yalanlamıştı.Bağlandığı programda, 'Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak' demişti.CHP'Lİ Başkan Mustafa Bozbey'in 'olmayacak' dediği yeğen atamasının aslında 3 Mayıs günü gerçekleştiği ortaya çıktı.3 Mayıs günü gerçekleşen BURKENT Genel Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mustafa Bozbey'in öz yeğeni Furkan Bozbey'in, 4 Mayıs günü Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği o toplantının tutanağı ortaya çıktı.