Nikah töreninde duaya izin vermedi: Soruşturma başlatıldı

İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki nikah töreni öncesi dua okunmasını isteyen aile nikah memurunun tepkisiyle karşılaştı. Duaya izin vermeyen nikah memuru 'Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz' dedi.Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Ancak memur bu kez de müzik açarak sesi bastırmak istedi.Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma açıldı.