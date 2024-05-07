50 yıldır sağ kolu havada yaşıyor! Sebebi ise...

Kolumuzu sadece birkaç dakika havada tutmak bile ağrımasına neden oluyor. Ancak bir adam tüm bu ağrı ve acılara meydan okuyup tam 50 yıldır sağ kolunu bir kere bile indirmeden yaşıyor. Hatta kolunu o kadar uzun süredir havada tuttuğu için artık bükemiyor.

5 Mayıs Pazar günü, 1973'te sağ elini havaya kaldıran ve o zamandan beri indirmeyen Amar Bharati adlı bu adam görenlerin de ilgisini çekiyor.Bharati bunu yapmasının sebebinin dünya barışını savunmak olduğunu söylüyor ve 50 yılı aşkın süredir sağ elini havada tutuyor.Bharati, 1973 yılında 'savaşlara karşı mücadele etmek ve dünya barışını desteklemek için' kolunu kaldırdı.İlk 2 yılının çok zorlu geçtiğini belirten adam, kolundaki his kaybolana ve kasları eriyene kadar dayanılmaz acılar yaşadı.Bharati şunları söyledi: 'Fazla bir şey istemiyorum. Neden kendi aramızda kavga ediyoruz? Aramızda neden bu kadar kin ve düşmanlık var? Ben sadece tüm Hintlilerin ve tüm dünyanın birbirleriyle barış içinde yaşamasını istiyorum.'Ancak elini çok uzun süredir havada tuttuğu için Bharati, eli yumruk halinde kalmış ve artık kolunu bükemiyor.Ölene kadar kolunu yukarıda tutmayı planlıyor ve bunun sonunda dünya barışına yol açacağını umuyor.Sosyal medyada paylaşılan gönderiye kullanıcılar da akın etti.Bazı kişiler onu tebrik ederken bazıları ise yaptığını anlamsız bulduklarını söyledi.