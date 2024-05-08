Ali Yerlikaya duyurdu! MAHZEN-39 operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Organize suçlara karşı mücadele sürdürüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son düzenlenen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonunda, elebaşısı ceza evinde olan bir organize suç örgütü çökertildi.Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı.Bakan Yerlikaya, şu paylaşımda bulundu:Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen “MAHZEN-39” operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken’in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiOperasyonlarda organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek- Diyarbakır Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları,- Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları,- Zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları,- Küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri,- Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikâyetlerinden vazgeçirdikleri,- Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları,- Aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları,- Sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu;- 14 adet ruhsatsız tabanca,- 2 adet otomatik tabanca,- 2 adet av tüfeği ve- Çok sayıda fişeğe el konuldu.Operasyonları koordine eden Diyarbakır Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.