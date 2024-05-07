Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması: Dikkat çeken yasal düzenleme vurgusu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ve kurbanlık hayvan sayısına ilişkin açıklama yaptı.Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerle ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı 'Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek' ifadelerini kullandı.Yaklaşan Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatları ile ilgili de açıklama yapan Yumaklı, şöyle devam etti: Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu.