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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ekleme: 23.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak
Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...

Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.