AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.