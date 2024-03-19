Hakkari'de çığ felaketi: Onlarca araç yolda kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı olumsuz hava şartlarını beraberinde getirmeye devam ediyor.En yüksek kar kalınlığına sahip olan Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü.Kentte etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 7'nci kilometresine çığ düştü.Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2013'te yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünelleri, düşen çığ nedeniyle tamamen kapandı.Kara yolunda ulaşım sağlanamazken, ekipler karları temizlemek için yoğun çalışma başlattı.Düşen çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Çığ nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ederken, onlarca araç saatlerdir bekletiliyor.Bu arada çığın düşme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.