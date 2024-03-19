Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

Diyarbakır'da, F.B. idaresindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolu 50. kilometresi Çaytepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Sürücü F.B. ile otomobilde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.