Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi
Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da, F.B. idaresindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolu 50. kilometresi Çaytepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sürücü F.B. ile otomobilde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.