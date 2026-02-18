Cumhurbaşkanı Erdoğan Valiler Buluşması'nda Konuşuyor!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen valiler buluşması programında önemli açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Milletin evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsın vatandaşlarımızın tamamına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Valiler buluşmamızın ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı bu yıl da tertipleyen İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Bakanlığımızda bir nöbet değişikliği yaşandı. Ali Yerlikaya'ya sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevi devralan Mustafa Çiftçi'ye de başarılar diliyorum.Bu gece itibarıyla müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gazzeli kardeşlerime dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.Bizler birbirimize destek oldukça, yaralarımızı sardıkça bölgemizde ve coğrafyamızda huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak, oyun ve senaryo kalmayacaktır.Devlet bizde yalnızca idari teşkilatlanmayı ifade etmez. Aynı zamanda kudret, merhamet gibi anlamları da ifade eder. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde adalet vardır. Bu bakımdan hükümet hikmetle iç içe geçmiştir. Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz.Devlet bizde yalnızca idari teşkilatlanmayı ifade etmez. Aynı zamanda kudret, merhamet gibi anlamları da ifade eder. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde adalet vardır. Bu bakımdan hükümet hikmetle iç içe geçmiştir. Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz.Valilik devletin sahadaki yansımasıdır. Vali, Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır. Valilerimiz hayati bir sorumluluk taşıyor. Vali iyi bir liderdir. Devletin kaynaklarını milletin yararına kullanın.Hazıra konan yönetici liderlik yapamaz.Unvanımız ne olursa olsun hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız.Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı buraya kaldı. Ancak beğeni almak, etkileşimi artırmak gibi sebeplerle bu mecralarda öncünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta... Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.'Tarihi bir adım attık. Yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Terör örgütünün tasfiyesi için adımlar atılacaktır.Tarihi bir adım attık. Komisyon raporu tamamlandı. Yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Terör örgütünün tasfiyesi için adımlar atılacaktır.'