Merkez Bankası Açıkladı! Özel Sektörün Borcu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki çeyreğe göre 12,1 milyar ABD doları artarak 219,7 milyar ABD dolarına yükseldi.Verilere göre, uzun vadeli kredi borcu bir önceki çeyreğe kıyasla 13,1 milyar ABD doları artarak 210,9 milyar ABD dolarına çıktı. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.Kurumsal dağılım incelendiğinde, finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış kaydetti. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar ABD doları yükseldi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azaldı.Döviz kompozisyonuna bakıldığında ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.210,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si ABD doları, yüzde 31,0'ı Euro, yüzde 2,7'si Türk lirası ve yüzde 8,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.8,8 milyar ABD doları seviyesindeki kısa vadeli kredi borcunda ise Türk lirasının payının daha yüksek olduğu dikkat çekti. Kısa vadeli borcun yüzde 53,5'i Türk lirası, yüzde 22,5'i Euro, yüzde 20,6'sı ABD doları ve yüzde 3,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar ABD doları olduğu görüldü.Bu tutarın 40,0 milyar ABD doları bankalara, 18,4 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara ve 5,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait olarak kaydedildi.