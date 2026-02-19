Dokunmadan Önce İyi Düşünün! Zarar Verirseniz Cezası...

Manisa’daki Spil Dağı’nda son günlerde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı da etkisini gösterdi. Suya doğan toprak yeniden canlanmaya başlarken, endemik bitkilerle ünlü dağda kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı.

Türkiye'nin önemli bitki çeşitliliği alanlarından biri olan Spil Dağı Milli Parkı'nda toplamda 593 bitki türü bulunuyor.Ancak özellikle bu bitkilerin 78'i sadece Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen endemik türler arasında yer alıyor.Kardelen ve çiğdem de bu özel türler arasında yer alırken, biyolojik zenginliğin korunması amacıyla bu bitkileri koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.