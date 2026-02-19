Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli ve batılı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif zamam zaman orta, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceğibeklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluAYDIN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 18°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurluSİNOP °C, 12°CÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı