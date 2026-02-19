WhatsApp'ta Yeni Dönem! Hesaplar Artık Ele Geçirilemiyor

WhatsApp, platformundaki hesap güvenliğini artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında kullanıma sunulacak olan 'WhatsApp Parolası' özelliği sayesinde kullanıcılar, hesaplarını belirleyecekleri özel bir parola ile koruyabilecekler. İşte bilinmesi gereken detaylar...WABetaInfo'nun haberine göre, yeni özellik halen geliştirme aşamasında ve Beta testine bile henüz hazır değil. Özelliğin çalışma mantığı ise şöyle olacak:Doğrulama kodunu girdikten sonra parola istenecek. 'WhatsApp Parolası' özelliği, mevcut iki aşamalı doğrulama süreciyle birlikte çalışacak. Altı haneli doğrulama kodunu girdikten sonra kullanıcılardan hesap parolalarını da yazmaları istenecek.Böylelikle yetkisiz bir kullanıcı, SIM kart değiştirme/hackleme yoluyla hesabınızın doğrulama kodunu ele geçirse bile mesajlarınıza erişim sağlamak için hem iki aşamalı doğrulama koduna hem de hesap parolasına ihtiyaç duyacak.Hesap parolası, kullanıcıların uygulama ayarlarında belirleyebilecekleri alfasayısal bir diziden oluşacak. Ve 6 ila 20 karakter uzunluğunda olup ve en az bir harf ve bir rakam içermesi gerekecek. Parola belirlendikten sonra WhatsApp, seçtiğiniz parolanın yeterince güçlü olup olmadığını gösterecek.Kullanıcılar, hesap güvenlikleri üzerinde tam kontrol sahibi olmak için parolalarını istedikleri zaman değiştirme veya silme seçeneğine de sahipler.