Türkiye’nin Ambargosu İsrail’i Sarsıyor! 'İsrail'de Maliyetler Hızla Yükseldi'

İsrail basını, Türkiye'nin uyguladığı ticaret ambargosunun etkilerini açıkça kabul etti. İsrail Kanal 12 Televizyonu (N12), 'Çatışmaların durması bile Erdoğan'ın İsrail'e yönelik düşmanlığını frenlemiyor' başlıklı haberinde, Ankara'nın Tel Aviv'e yönelik ekonomik baskıyı daha da artırdığını yazdı.Haberde, İsrail'e yönelik ticaretin ciddi engellerle karşılaştığı ve bu nedenle ithalat maliyetlerinin hızla yükseldiği belirtildi.Özellikle otomotiv sektörünün doğrudan etkilendiği, bazı ürünlerde fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.N12'ye göre Türkiye, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından İsrail'e başlattığı ticari kısıtlamaları adım adım genişletiyor.İsrail'in Türkiye'ye olan yüksek tedarik bağımlılığı ise ambargonun etkisini büyütüyor.İnşaat malzemelerinden sanayi ürünlerine kadar birçok kalemde alternatif bulmanın zorlaştığı vurgulandı.Haberde, Türkiye'nin attığı adımların İsrail'in ekonomik manevra alanını daralttığı ve ithalatı hem daha pahalı hem de daha karmaşık hale getirdiği belirtildi.N12 ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı günden bu yana Türkiye'nin uyguladığı yaptırımlara da yer verdi. Bunlar arasında İsrail ile doğrudan ticaretin durdurulması, İsrail gemilerinin Türk limanlarına alınmaması, İsrail için menşe belgelerinin düzenlenmesinin durdurulması ve ambargoyu aşmak için Filistin üzerinden kurulan ticaret yöntemlerinin engellenmesi bulunuyor.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ambargoyu aşmak için çeşitli yollar denediğini ancak şu ana kadar etkili bir çözüm üretemediğini de kabul etti.