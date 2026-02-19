ABD Basını Saldırı İçin O Tarihe İşaret Etti! Washington-Tahran Hattında Kritik Eşik

ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a yönelik saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediği öne sürüldü.CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'daki hava ve deniz askeri unsurlarının son günlerde önemli ölçüde artırılmasının ardından Trump yönetimine askeri seçeneklerin kısa sürede devreye alınabileceği yönünde brifing sunuldu. Haberde, Trump'ın hem askeri müdahale lehinde hem de aleyhinde görüşleri dinlediği ve danışmanlarına en doğru adımın ne olacağını sorduğu aktarıldı.Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Beyaz Saray Durum Odası'nda İran gündemiyle bir araya geldiği bildirildi. Trump'ın ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen temaslar hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.Haberde, ABD'nin bazı hava unsurlarının Birleşik Krallık'tan Orta Doğu'ya daha yakın noktalara kaydırıldığı, bölgeye ek deniz kuvvetlerinin sevk edildiği kaydedildi. ABD ordusunun operasyon için hazır olduğu ancak son sözün Trump'a ait olduğu vurgulandı.ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği öne sürüldü.ABD merkezli haber kuruluşu CBS, üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi. Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti.İran'a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD'nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu'daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi.New York Times'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın askeri harekata başlamadan önce İran'a tanıyacağı süreye ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındığını ifade ederek, 'İran'ın Başkan Trump ile bir anlaşma yapması çok akıllıca olurdu,' dedi.Leavitt, 'Başkan her zaman çok açık bir şekilde belirtmiştir, İran veya dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilgili olarak diplomasi her zaman ilk tercihidir.' dedi.New York Times'ta yer alan haberde, ABD ordusunun Orta Doğu'da İran ile savaşmak için yeterli hava ve deniz gücünü topladığı ifade edildi. Haberde, bölgedeki askeri unsurların sayısının son günlerde önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, Beyaz Saray'a ordunun hafta sonuna kadar saldırıya hazır olabileceği bilgisi verildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri konuşlanmasının, 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı.The Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü tarafından yayınlanan ve analiz edilen uydu görüntülerine göre, İran ayrıca nükleer tesislerini saldırılara karşı daha iyi korumak için çalışmalar yürütüyor.Uydu görüntüleri, Tahran'ın, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını sakladığına inanılan ve geçen Haziran ayında ABD ve İsrail saldırılarında ağır hasar gören İsfahan tesisindeki ve Kazma Dağı olarak bilinen bölgedeki derin bir yeraltı tünel kompleksindeki tünel girişlerini sertleştirdiğini ve güçlendirdiğini gösteriyor.Haberde, Batılı yetkililerin İran'ın yıllardır üzerinde çalıştığını söylediği Pickaxe tünellerinin, geçen yaz ABD veya İsrail tarafından hedef alınmadığı ifade edilerek, bu çalışmanın 'olası hava saldırılarını engellemek ve ayrıca özel kuvvetlerin baskın düzenleyerek içeride bulunabilecek yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmesini veya imha etmesini zorlaştırmak' amacıyla tasarlandığı vurgulandı.Öte yandan Kudüs kaynaklı haberlere göre, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırıyı 'yakın zamanda' başlatabileceği değerlendirmesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı. Tel Aviv yönetimi, Tahran'ın misilleme ihtimaline karşı yüksek alarm durumuna geçti.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Binyamin Netanyahu hükümeti, ABD'nin İran'a saldırması halinde Tahran yönetiminin İsrail'i hedef alabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine 'savaş hazırlığı' talimatı verildi. Ülke genelinde tüm kademelerde hazırlık toplantıları yapılırken, olası saldırının zamanlaması ve kapsamının henüz netleşmediği belirtildi.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Netanyahu liderliğinde perşembe günü yapılması planlanan güvenlik kabinesi toplantısı pazar gününe ertelendi. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'ın dolaylı müzakerelerde Washington'un taleplerini karşılamadığını, zaman kazanmaya çalıştığını öne sürdü. Diplomatik kaynaklar ise ABD yönetiminin sabrının İran'ın tahmin ettiğinden daha hızlı tükenebileceği yorumunda bulundu.İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de operasyona katılabileceği iddia edildi. Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Cenevre'de İran'la yapılan ikinci tur nükleer müzakerelerin 'tam bir fiyasko' olduğunu savundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye 'çok yakın' olduğunu öne süren ABD'li yetkililer, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti.