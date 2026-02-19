Meta Akıllı Saat Yapacak!

Meta'nın merakla beklenen Ray-Ban Display akıllı gözlüklerinin yeni sürümüyle birlikte bir akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlandığı konuşuluyor. The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Malibu 2 kod adını taşıyan bu akıllı saat, Apple Watch veya Fitbit modellerine benzer fitness özelliklerine sahip olabilir. Ancak bu cihazın asıl çıkış amacı, şirketin akıllı gözlükleriyle entegre bir şekilde çalışması gibi görünüyor.Meta'nın Teknoloji Başkanı Andrew Bosworth, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada şirketin vizyonuna dair önemli ipuçları vermişti. Bosworth, Ray-Ban Display gözlüklerle birlikte tanıtılan nöral bant teknolojisinin, ilerleyen dönemde bir saatin parçası olarak kullanılmasının son derece mantıklı olacağını belirtmişti. Bu teknoloji, motor nöron sinyallerini algılamak için deri tabanlı elektromiyografi yöntemini kullanıyor ve bu sinyalleri arayüz jestlerine dönüştürüyor.Şirketin geliştirdiği bu nöral bant aksesuarı şu an için sadece Ray-Ban Display gözlükleri kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Ancak Meta, bu teknolojinin kullanım alanını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında düzenlenen CES fuarında, Meta'nın nöral bandı bir Garmin akıllı araç konsepti içinde test edilmişti. Bu durum, şirketin sadece kendi ekosistemiyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor.Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet kızışırken Meta bu alanda yalnız değil. Apple ve Google gibi devler de benzer stratejiler üzerinde çalışıyor. Apple'ın gözlük, kulaklık ve saat üçlüsünü birleştirecek bir plan yaptığı belirtilirken, Google'ın XR ekibi de yaklaşan 2026 akıllı gözlüklerinin Android saatlerle uyumlu çalışacağını doğruladı. Bu gelişmeler, giyilebilir cihazların gelecekte birbirleriyle daha entegre olacağını kanıtlar nitelikte.Meta'nın üzerinde çalıştığı akıllı saatin, el hareketlerini tanımanın ötesinde gelişmiş özellikler sunması bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Oakley Vanguard spor gözlükleri ile fitness alanına adım atmıştı. Kalp atış hızı takibi yapabilen bu gözlükler, Garmin saatlerle eşleşebiliyor. Bu nedenle, Meta'nın geliştireceği yeni akıllı saat için en güçlü potansiyel ortağın Garmin olabileceği düşünülüyor.Yeni akıllı saatin, gözlükler için daha iyi bir yardımcı donanım olması hedefleniyor. Saatin dokunmatik ekranı, gözlükteki kamera için bir vizör görevi görebilir veya kamerayı uzaktan kontrol edebilir. Ayrıca, yapay zeka destekli fitness fonksiyonları veya gözlükle senkronize çalışan yerleşik yapay zeka özellikleri de bu saatin potansiyel yetenekleri arasında yer alıyor.Konuyla ilgili daha net bilgilerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Meta, yeni ürünlerini genellikle Eylül ayında düzenlediği Connect geliştirici konferansında duyuruyor. Yeni nesil Ray-Ban Display gözlüklerle birlikte nöral donanımlı bir saatin tanıtılması, şirketin giyilebilir teknoloji pazarındaki yerini sağlamlaştırabilir.