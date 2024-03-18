Alarm verildi! 'Hayati tehlike arz edecek' diyerek duyurdular: Tüm bölgeye yayıldı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı.İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.Yetkililerin 'en güçlü patlama' olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te 'acil durum' ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu başlayan lav akışının yavaşladığını, denize ulaşma ihtimali görmediklerini duyurdu.IMO'dan yapılan açıklamada, “Güneydeki lav sınırı Sudurstrandarvegur otoyolundan 250 metreden daha az uzaklıktadır. Bu öğleden sonra, lavın ilerleme hızı saatte 12 metre civarında olmuştur ki bu da bugün erken saatlerde ölçülenden oldukça düşük bir hızdır. Hızın değişmemesi halinde lavlar yaklaşık 20 saat içinde Sudurstrandarvegur'e ulaşacaktır. Lavın denize ulaşması için 350 metre daha yol kat etmesi gerekecektir.Lav denize ulaşırsa, lavın hızlı soğuması nedeniyle tehlikeye neden olabilir. İlk başta piroklastisite ve başta hidroklorik asit (HCI) olmak üzere gaz oluşumundan kaynaklanan tehlike söz konusu olacaktır. Lavların denizle temas ettiği noktadan itibaren yaklaşık 500 metrelik bir yarıçap içinde koşullar hayati tehlike arz edecektir. Mesafe arttıkça risk azalmakta ve 3 kilometreden daha uzak bir mesafede ihmal edilebilir düzeye inmektedir” denildi.IMO, söz konusu ihtimalin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu vurgulayarak, “Lavın denize ulaşma ihtimalinin düşük olduğu düşünülmektedir. Lavın öğleden sonraki ilerleme hızına (saatte 12 metre) göre bu yaklaşık iki gün sürecektir. Püskürme devam ederken, bu senaryoya hazırlıklı olmak yine de önemlidir, çünkü daha sonra ortaya çıkabilecek koşullar etkilenen bölgedeki kişiler için hayati tehlike arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.