Coronavirüs aşısı olanlar dikkat! Aşı yaptıran milyonlarca kişinin...

2019 yılında Çin'den tüm dünyaya yayılan Coronavirüs hastalığı tüm dünyad hayatın durmasına sebep olmuş ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Aşı üretilen ve milyonlarca kişinin aşı olmasından sonra 20 milyon kişide yapılan testler sonucunda Coronavirüs aşısının kalp sağlığını koruduğu ortaya çıktı.

Çin'in Hubei Wuhan kentinde 2019 yılında tüm dünyaya yayılan ve pandemi halinde gelen Coronavirüs dünya genelinde 1 milyondan fazla can almış, birçok ülkede hayat durmuştu.

AŞILAR TÜM DÜNYAYA UMUT OLDU

Çin'de Sinovac, Almanya'da ise BionTech aşıları üretilerek Coronavirüs'e karşı korunmak için üretimine başlanmış ve aşılar tüm dünyada umut olmuştu.

KALP KRİZİNİ TETİKLEDİĞİ İDDİASI

Ancak aşıyı yaptıran kişilerde kalp krizi geçirme riskini arttığı iddia edilmişti. Aşının her ne kadar riskli olduğu söylense de İngiltere, Almanya ve Estonya'da 20 milyon kişi üzerinde aşı yapan kişiler takip edildi.







KALP SAĞLIĞINI KORUDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastalığı geçiren kişilerin ve aşı olan kişilere yapılan takip sonrasında kalp hastalığı geçirme risklerinin yüzde 39 azaldığı öğrenilirken, damaarlarda oluşan pıhtıyı da yüzde 47 oranında düşürdüğü ortaya çıktı.



UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Kardiyolog Uzman Dr. Ramazan Özdemir ise yapılan çalışmaya ilişkin açıklama yaptı. Uzman Dr. Ramazan Özdemir; aşılanmış kişiler covide tekrar yakalandıklarında kardiyolojiye ait komplikasyonların ve trombo embolik olayların aşılanmamış olarak yakalanan kişilere oranla çok daha az olduğunu gösteren oldukça geniş bir çalışma. Bu etkiler aynı zamanda hastalığın en etkin olduğu dönemde öldürücü olduğu dönemde aşının etkisinin ortaya çıktığı görülüyor. 180 gün sonra kronik döneme bakıldığında bu etkilerin yine devam ettiğini söyleyebiliriz'' dedi.