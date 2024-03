Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ardı ardına gelen skandal açıklamaları ile sarsılıyor. İstanbulluyu yapmadığı icraatleri ile kandıran ve hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, zora düşünce yine yalana sarıldı. Youtube’da yayınlanan bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların yaklaşık 5 yıldır musluklarından akan pis suyu görmezden gelerek, evinde çeşme suyu içtiğini söyledi. Yanında yer alan pet şişe içerisindeki suyu yayın esnasında fark eden İmamoğlu, kıvırmaya çalışarak, "Yani oturup her gün musluktan su içmiyorum, öyle bir vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum yanımda gezdiriyorum ama evde de içiyorum" dedi.

İstanbulluyu her fırsatta yalan vaatlerle kandıran ve hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yine sınıfta kaldı.Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da temizlenmeyen ve ıslah edilmeyen derelerin, lağımların içme suyuna karışarak halk sağlığının tehdit ettiğini görmezden gelerek, musluklardan su içilebildiğini iddia etti.İmamoğlu, kent genelindeki birçok noktada ıslah çalışması için proje bekleyen derelerden akan kirli su ve kötü kokudan şikayetçi olan İstanbulluların çözüm isteklerini yanıtsız bıraktı.Sunucunun göreve gelmeden önce '5 yıl sonra musluklardan su içilebilecek' sözünü hatırlatması üzerine ise İmamoğlu yine yalana başvurdu.Evinde çeşme suyu içtiğini belirten İmamoğlu, yanındaki pet şişe içerisinde suyu yayın esnasında fark edince kıvırmaya çalışarak, 'Yani oturup her gün musluktan su içmiyorum, öyle bir vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum yanımda gezdiriyorum ama evde de içiyorum' dedi.Şaşkınlığı yüzüne yansıyan sunucu, New York'tan ve Londra'dan örnek verirken İmamoğlu megakentte çeşmelerden akan suyun içilebilir olduğuna dair ısrarını sürdürerek vatandaşları yanlış yönlendirdi.İstanbul'da vatandaşlar, CHP'li İBB yönetimindeki İSKİ'nin iş bilmezliğine defalarca kez isyan etmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın paylaştığı görüntülerde musluklardan çamurlu su aktığı görülürken, videoya alan kişinin 'Bu ne ya' diyerek tepki vermesi dikkat çekmişti.Yine CHP'li İBB'ye ait yol bakım aracı, Kağıthane'de bulunan Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne araçtaki siyah renkteki kirli sıvıyı dökerken yakalanmıştı.Diğer yandan su sorunu yalnızca İstanbul'da değil illerde de varlığını sürdürüyor. CHP'li belediyelerin elinde olan Edirne'de ve Ankara'da da bu duruma benzer pek çok olay yaşanmıştı.Ayrıca kayıp kaçak oranının düştüğünü söyleyerek sözlerini tamamlayan İmamoğlu, İSKİ'ye ait olan boruların patlamasını da göz ardı ederek, saatlerce boş yere akan suları es geçti.