Katil İsrail'den katliam! Yemek toplayan masumları bile hedef aldılar

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 72 artarak 31 bin 184'e yükseldi.Katil ordusu yardım arayanları bile acımasızca katletmeye devam ediyor.İsrail ordusu dün Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında 7 kişiyi daha öldürdü.İsrail'in mart ayının başında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.Son iki haftada yardım bekleyen 400 kişiyi katlettiler.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 'Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak' açıklamasını yaptı.Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.Gazzeliler, hayatta kalmak için ot toplamaya giderken canlarını tehlikeye atıyor.Ahmed Sadi Muhammed Kanu, 7 kişilik ailesiyle Gazze'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okulun merdivenlerinde yaşıyor.Pek çok sağlık problemi olan Kanu, 4 aydır ebegümeciyle beslendiklerini, kirli sular içtiklerini ve hasta olduklarını anlatıyor.Kanu, 'Bir defasında ebegümeci toplamaya gittik, tam bizim önümüzde saldırı oldu, ot toplayan birçok Filistinli şehit oldu. Biz de hiçbir şey toplayamadan oradan kaçtık' diyor.Gelenek olduğu üzere sahura davul sesleri yerine, aralıksız uçak ve topçu sesleriyle uyanmak Gazze halkını korkutuyor.Ancak yine de bu durum, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan, yerinden edilenlerin büyük kısmının sığındığı Refah'ta bazı sembolik kutlamalar yapılmasını engellemiyor.Şarku'l Avsat'ın haberine göre acılı Gazzeliler, tüm acılara rağmen geleneksel ramazan fenerlerini asıyor.Nasır Hastanesi bahçesine defnedilmek zorunda kalınan Filistinliler gömüldükleri yerlerden çıkartılıyor. Yüzeye yakın alana rastgele defnedilen Filistinliler asıl mezar yerlerine götürüldü.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yapılan insani yardımların 'olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini', daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze konusundaki soruları cevapladı.ABD'nin Gazze'ye insani yardımların ulaşması için tüm imkanlara baktığını savunan Miller, 'Olmasını istediğimiz kadar değil ama Gazze'ye insani yardımların ulaştığını görüyoruz. Daha fazla insani yardımın gönderilmesini istiyoruz. Bu yüzden İsrail'le sürekli temas halindeyiz.' diye konuştu.Miller, ABD'nin havadan yapılan yardımlarının yanı sıra deniz yolu seçeneği üzerinde de çalıştıklarını hatırlatarak, 'Ancak bunların hiçbiri, yardımın çoğunluğunun Gazze'ye kara geçişlerinden gitmesi gerektiği ve şu anda gönderilenden çok daha fazlasının olması gerektiği şeklindeki temel pozisyonumuzu değiştirmiyor.' dedi.Daha fazla insani yardımın ulaşması için güvenlik, denetleme ve dağıtım işlemlerinin geliştirilebileceğini ifade eden Miller, İsrail hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.Miller, Başkan Joe Biden'ın Refah'a yapılacak olası saldırının kırmızı çizgi olacağı uyarısına rağmen İsrail'in bu konuda aksi niyetini açıklamasına ABD'nin tepkisiyle ilgili sorusuna da şu cevabı verdi:'Çoğu yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Refah'a askeri bir saldırı yapılmadan önce İsrail hükümetinin güvenilir ve uygulanabilir insani yardım planına sahip olduklarını görmek istediğimizi açık bir beklenti olarak dile getirdik ve bugün itibarıyla henüz böyle bir plan görmedik.'İsrail ordusunun gözaltına aldıkları sağlık çalışanı Filistinlilere işkence yaptığı yönündeki sorulara da Miller, 'Haberleri gördüm, bunu İsraillilere sorduk mu bilmiyorum ancak bu tip konuları takip ettiğimiz için daha fazla bilgi almak ve gözaltıların uluslararası hukuka göre olması gerektiği baskısı için sormalıyız.' şeklinde konuştu.