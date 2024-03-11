50 yıldır su içmiyor! Bakın sadece ne içiyormuş...

Roberto Pedreira, bu konuda muhtemelen dünyanın bir numarası. Tam bir kola hayranı, popüler gazlı içeceğe olan sevgisinden dolayı yakın zamanda internette viral oldu. Brezilyalı emekli, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılırken bakım çizelgesine sıvı ilaç veya su içmediğini, yalnızca şekersiz kola içtiğini yazdı.Grafiğin bir fotoğrafı ise bir şekilde sosyal medyada yayıldı ve sonunda viral oldu. Başlangıçta insanlar bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak adamın 27 yaşındaki torunu, kendini bildi bileli Pereira'nın kola dışında hiçbir şey içmediğini doğruladı.'Sıvı ilaç da kullanmıyorum! Lütfen ısrar etmeyin! Su içmiyorum, sadece şekersiz kola' diye yazdı Roberto Pedreira hastane dosyasına. Görünüşe göre şaka yapmıyordu, yakın zamanda sudan o kadar nefret ettiğini ve yarım yüzyıldır ona dokunmadığını söylediğinde. Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen, eğer kola onun için kötü olsaydı şimdiye kadar onu öldürmüş olacağı konusunda ısrar ediyor.Roberto, '50 yıldır su içmedim' dedi. 'Suyu sevmiyorum, sadece şekersiz kola. Gittiğim tüm doktorlar su tavsiye ediyor ama kardiyologum ve endokrinologumla bu konuda anlaşamadık. İlaçlarımı bile kola ile alıyorum. Suyla hiçbir tüketmiyorum, bir damla bile içmiyorum!''Yalan gibi görünüyor, dışarıdan gören inanmaz. Ama hatırladığım kadarıyla o sadece kola içer, dondurmanın yanında bile.'70 yaşındaki adam şeker hastası, dört Safen damarından üçünde kronik venöz yetmezlik sorunu yaşıyor, kalbine altı stent var ve halihazırda kalp krizi geçirmiş durumda. Ancak kolayı bırakıp suya geçmeyi hiç düşünmemiş.Emekli adami 'Hiç korkmuyorum. Ben zaten 70 yaşındayım' diyor. 'Doktorlar bana su içmemi söylüyor ama ben istemiyorum, hepsi bu. Eğer kola içmek zararlı olsaydı bugün hayatta olmazdım. 50 yıldır su içmedim. Bir damla su bile içmem!'Adamın torunu 27 yaşındaki João Victor Paixão, Roberto'nun kola içtiğini doğruladı ve büyükbabasının sağlığı konusunda çok dikkatli olduğunu ekledi. Düzenli olarak test yaptırıyor, doktora gidiyor, tüm ilaçlarını alıyor. Ancak ana sıvı alımı kaynağı olan koladan vazgeçmek istemiyor.50 yıldır ağzına su bile koymuyor! Bakın onun yerine ne içiyormuş...Emekli adamın torunu, 'Yalan gibi görünüyor, bunu ilk defa duyan kimse inanmayacaktır. Ama hatırladığım kadarıyla dondurmanın yanında bile sadece soda içiyor' dedi.Uyarı: Uzmanlar, kola gibi gazlı içeceklerin zararları konusunda önemli uyarılarda bulunuyorlar. Bu içeceklerin yüksek şeker içeriği, obezite, tip 2 diyabet ve diğer metabolik sorunlarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, kafein içeriği nedeniyle aşırı tüketim, uykusuzluk, anksiyete ve kalp çarpıntısı gibi sorunlara yol açabilir. Gazlı içeceklerin düzenli tüketimi ayrıca diş çürümesine ve asit erozyonuna da katkıda bulunabilir. Kullanılan kimyasal tatlandırıcılar ve renklendiricilerin uzun vadeli etkileri de hala tam olarak anlaşılmamıştır, bu da daha fazla endişe kaynağıdır. Bu nedenle, uzmanlar bu içeceklerin tüketimini mümkün olduğunca azaltmayı veya tercihen tamamen kaçınmayı önermektedirler.