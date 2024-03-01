Muharrem İnce'den CHP'ye: Ne utanmaz insanlarınız

Yerel seçim maratonu, siyasi arenayı hareketlendirmeye devam ediyor.Seçim için kendi adaylarını çıkaran Memleket Partisi ise CHP ile karşı karşıya geldi. Mersin'de Haluk Bozdoğan ve Güzelbahçe adayı Yaşar Üremiş'i aday gösteren Muharrem İnce, CHP'nin yaptığı aday itirazlarına sessiz kalmadı.İki adayın adaylıklarının CHP'nin itirazlarından sonra düşürülmesinin ardından İnce, ağzına geleni söyledi.İnce, açıklamasınd şu ifadelere yer verdi:'NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ!'CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı İyi Parti'nin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum. CHP'nin yöneticilerine. Ne utanmaz insanlarsınız siz. İyi Parti'den, AK Parti'den MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Hepsini...'MEMLEKET PARTİSİ'NDEN ADAY OLMAK İSTEYEN İNSANLARA İTİRAZ EDİYORSUNUZ'Yenimahalle ve Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. iyi Partili ve MHP'li. Bunları aday yaptınız ama Memleket Partisi2nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz. Hiç utanma yok mu sizde? Utanmıyor musunuz? Biliyorsunuz çünkü Haluk Bozdoğan'ın kazanacağını. Siyaseti dizayn ediyorsunuz.'