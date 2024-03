Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın kentsel dönüşümüne İmamoğlu'nun nasıl takoz koyduğunu anlattı

Türkiye yerel seçime gidiyor.Bu kapsamda da bazı belediye başkanları yeniden aday gösterildi.Üsküdar'da da 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Hilmi Türkmen, hem beğenilen hem de sevilen bir isim. Türkmen, bu nedenle AK Parti'nin yeniden Üsküdar Belediyesi Başkan adayı oldu.Yeniden adaylığı açıklanan Türkmen, 24 TV'de yayınlanan Analiz Sentez programında, yaptıklarından ve yapacaklarından bahsetti.Türkmen, '10 yıl çok hızlı geçti. Biz işten başımızı kaldıramadık. Yıllar nasıl geçti farkında değiliz ama Üsküdar çok değişti.' diyerek özellikle kentsel dönüşüm konusuna değindi ve CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine nasıl engel olduğunu anlattı.İBB'nin AK Parti yönetimi sırasında imza attığı protokole yönetimin CHP'ye geçmesiyle sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen Türkmen şöyle konuştu:'Çamlıca eteklerini biz dönüştürürken Üsküdar Belediyesi, İBB yönetimi ve Çevre Bakanlığı bir protokol imzaladık. Belediye adına ben imzaladım. İBB adına rahmetli Kadir Topbaş Ağabey imzaladı. Sonra Mevlüt Uysal imzaladı. Bakanlık adına da Murat Kurum imzaladı.Bu üçlü protokol gereği burayı dönüştüreceğiz. Biz Üsküdar Belediyesi olarak projeyi yapacağız. Vatandaşlarla arazideki anlaşmayı biz sağlayacağız. Hak edişleri, hak sahipliklerini, kim kaç daire alacak, ne kadar borcu var ne olacak onların hepsi bize ait.Sonra binaları boşaltıp, yıkıp TOKİ'ye teslim edeceğiz. Bu bizim görevimiz.Büyükşehir'in görevi oranın altyapısını yapacak. Yağmur suyu, atık su, doğalgaz telefon, kanalizasyon, üstteki yollar, parklar Büyükşehir'e ait... TOKİ de yapacak binaları... Güzel bir iş birliğimiz var.Seçim oldu, yönetim değişti. Biz vatandaşla anlaştık. Çalışmaya başlayacak. Çalışma başlayamıyor niye? Altta kanalizasyonlar var deplase edilmesi lazım. Büyükşehir yapmıyor. İmamoğlu'na dedim ki 'Böyle bir protokolümüz var inşaat başlayacak müteahhit başlayamıyor, yapmanız lazım' diye. Önce yapalım dedi aradan geçti 1 ay, ses yok. Aradım dedim, başlamadınız diye.Dedi ki 'Başkanım bu protokolü Büyükşehir Meclisi'nde onaylatmamız lazım yoksa zimmet çıkar.' Tamam getir dedik meclise, biz çoğunluktayız onaylatırız. 5 yıl geçti hala meclise gelmedi.Aradan birkaç ay geçti 2019'un Ekim-Kasım'ı baktık olacak gibi değil, yine aradım sağ olsun Murat Kurum başkanımızı, o dönem bakandı. Dedim 'Bakanım yapacağı yok İmamoğlu'nun. Millete bir söz verdik. Bu inşaata başlamamız lazım bu deplase işlerini siz yapın'. Sağ olsun talimat verdi, kanal işlerini TOKİ halletti ve şu anda herkes evini teslim alma sürecinde.Yani vatandaşlarımız şu gerçekleri bir bilse. İş yapmak zor ama takoz olmak kolay. 5 yıl geride kaldı.'Türkmen, projeler ve çalışmalarına yönelik sözlerine şöyle devam etti:Son 10 yılda Üsküdar'da kentsel dönüşümün önünde önemli bir problem olan imar planları işini çözdük. Çamlıca bölgesini dönüştürelim diye Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle burayı dönüştürmemiz lazım dedi. Biz oraya yoğunlaştık.CHP o dönem özellikle İmamoğlu'nun adaylık süreciydi. Kemal Kılıçdaroğlu oraya geldi. Burada rantsal dönüşüm var size vermezler dedi. Rantsal ne demekse. Şimdi orada insanlar oturuyor. Vatandaşı çok provoke etmeye çalıştılar. Binalar zaten yapılıyor.Önümüzdeki 5 yıl hedef 50 bin konutu yenilemek. 10 yılda 30 bin konut yeniledik. İmarla ilgili zaman kaybettik. Tarihi dokuyu bozmadan yapıyoruz. Teknik anlamda planlama anlamında sorunumuz kalmadı. 30 bin yaptık, 50 bin ile hedef belirledik. Başaracağımıza inanıyoruz. Murat Kurum başkanımız inşallah seçildiğinde 650 bin konutu dönüştüreceğiz.Üsküdar önemli ölçüde payını alacak. Teknik anlamda sorunumuz yok. Biz her akşam bir mahalledeyiz. Dün yine söyledim. Dönüşümün önünde engel kalmadı. Deprem bölgesindeyiz, kuşağındayız. Bundan kaçmak mümkün değil. Üsküdar'da İstanbul'da dönüşümün önünde tek engel kaldı; o da ev bulup taşınma konusu.2028'e kadar genel ve 2029'a kadar yerel seçim yok. Seçimsiz 4-5 senede çok önemli bir dönüşüm olacak. Şimdiki iBB yönetimi bir çivi çakmadı. Üsküdar'da Büyükşehir'in bir tane projesi yok. Burada canlı yayında söylüyorum.Bizim Üsküdar'da 17 tane yüzme havuzumuz var. Türkiye'de böyle bir sayı yok. Spor tesislerimiz var. Türkiye'de örneği olmayan işlerimiz... Her gün bizim tesislerde vatandaşlarımız spor yapıyor. Bu sayı 5 bin. 5 bin kişi spor yapıyor.Nevmekan marka bir iş oldu. 10 tane kütüphane var. 3 tane çocuk kütüphanesi var. 342 bin abonemiz var. Nereden geliyorlar? Bakırköy, Avcılar, Pendik, Tuzla'dan, Beykoz'dan...Kütüphaneler, spor tesisleri, engelsiz yaşam merkezleri, Bilim Üsküdar. Bilim Üsküdar'da dünyada ilk 5'teyiz. Türkiye'de Üsküdar. Bizim yaptığımız işlerin en önemli konusu ana merkezde gençler ve çocuklar oldu.Üsküdar üniversiteliler ilçesi oldu. Bunda bizim katkımız var. Biz Üsküdar'da oturan tüm üniversiteli gençlerin aylık kartını, doğalgaz faturalarını ödüyoruz.Üsküdar mistik bir yer, bu havayı bozamayız. Üsküdar sahilden Çavuşdere'ye kadar alanı yıktık. En geniş meydan Üsküdar'da. Kazılı teras sistemiyle sahili Salacak tarafına doğru genişlettik. Ama denizi doldurmadık, dolgu yok. Üsküdar'daki yapı yoğunluğunu azaltmak için meydanı açtık. Vatandaşın yüzde 92'si Üsküdar'daki temizlikten memnun.Bu çocuk köyünü akşama kadar konuşsam anlatamam. Muhteşem bir proje. Dünyada örneği yok. 4 Mart Pazartesi saat 11 sularında açıyoruz. 85 bin metrekarelik bir alan. İçerisinde orman, yürüyüş yolları, at çiftliği, küçükbaş hayvanlar var. Çocuklar burada süt sağacak. Köy kahvaltısı yapacak. Macera parkuru var, seyir terasları var. Şahane bir köy oluştu. Yok yok yani.